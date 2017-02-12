Apple'ın onuncu yılına özel modelinde kablosuz şarj özelliğini sunması bekleniyordu ancak ortaya çıkan raporlar bu durumdan ne kadar uzak olduğunu göstermeye yetiyor.

Apple'ın onuncu yılına özel telefonu için çeşit çeşit dedikodular var. Bunlarla birlikte kablosuz şarj özelliği olması bekleniyor. Her ne kadar beklediğimiz birşey de olsa ortaya çıkan yeni raporlar farklı bir durum ortaya koyuyor. Apple'ın kablosuz şarj teknolojisi üzerine çalışıldığı söylense de ortaya farklı bir durum çıktı.

Bununla birlikte Samsung'un kullandığı teknolojiden farklı bir kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Ancak bu iddia anlaşılan havada kaldı. Eğer rapor doğruysa kablosuz şarj özelliğiyle değil Samsung'un Hızlı Şarj standı gibi Apple Watch veya Qi tabanlı şarj yastıklarıyla temassız şarj ile birlikte gelecek.

Apple sizce şarj pediyle yapılan kablosuz şarj özelliğiyle mi gelecek?