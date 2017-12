Apple, iPhne 8 modelinde iki adımlı dokunmatik kimlik ve yüz tanıma tekniğine sahip olabilir.

İnsanlar her zaman Apple'ın getirdiği değişiklikleri dört gözle bekliyor. Her ne kadar tasarım açısından fazla değişikliğe gitmemesiyle bilinse de Apple'ın ürettikleri her zaman merakla bekleniyor. iPhone 8 ile farklı bir şekilde gelmesi beklenen Apple'ın 10. yıl dönümüne özel birşeyler yapması bekleniyor.

KGI güvenlik analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 8'de iki aşamalı Touch-ID ve Yüz Tanıma özellikleri sunacağını dile getirdi. Zaten iPhone 8'in Touch-ID sisteminin gömülü olduğu Home tuşuna sahip olmayacağını biliyoruz. Şirket ekrana gömmek için çalışıyor. Teknoloji devinin yeni bir tasarım ile gelmesi ve daha etkili bir TouchID ile gelmesinin yanısıra ekranda OLED paneli korunacağı belirtiliyor.

Yeni iPhone'un OLED paneliyle gelmesini bekliyoruz. Esnek OLED'in deforme olmasını önlemek için metak yapıya sahip olması ile sağlam bir yapı ile desteklenmesi de beklentiler arasında. Analist Kuo, ayrıca Apple'ın yüz tanıma ile parmak izi taramasının yerini alacağına inanıyor. Akıllı telefonlarda biyometri tanımlamasının yen bir akım başlatacağını düşünüyor. Başlangıçta teknoloji yüz tanıma için hazır değilse parmak izi tarama ve yüz yanıma kombinasyonu kullanılacağını dile getiren analist bu entegrasyonun uzun bir adım gibi görüneceğini söylüyor. Yıldönümü akıllı telefonu bile olsa Apple her özelliğin iPhone 8'da yer almasını istemiyor olabilir. Bunu sadece iPhone 8'de test etmiş olabilir.

Peki sizce Apple, yüz tanıma özelliğini iPhone 8'e kombine eder mi?