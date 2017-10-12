iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 Ekim tarihinde Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak...

Türk Telekom, Apple'ın gözde telefonu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini mağazalarında satacağını duyurdu. 20 Ekim tarihinde resmi olarak ülkemize gelecek olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri aynı tarihte Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

Türk Telekom, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahibi olmak isteyenler için, internet sitesi üzerinden 13 Ekim tarihinden itibaren ön kayıt imkanı sunacak. iPhone 8'in henüz Türkiye fiyatı belirlenmedi. Fakat tahminlere göre iPhone 8, 3.99TL'den iPhone 8 Plus 4.399TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak.

Apple A11 Bionic işlemcisi ile Notebook işlemcilerinden daha hızlı olan iPhone 8, son ana ekran tuşuna ve Touch ID'ye sahip olan iPhone modeli olarak tarihe geçecek. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek.



Siz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatlarını nasıl buldunuz?