Apple'ın son akıllı telefonu iPhone 8 Plus telefonlarının pili şişmeye devam ediyor...

Apple'ın geçen ay tanıtımını yaptığı iPhone 8 Plus modelinin batarya sorunu haberleri gelmeye devam ediyor. Bundan öncede birkaç cihazın bataryasının şişme sorunu nedeniyle sosyal medyada yayınlanan görselleri haberlere konu olan iPhone 8 Plus şimdi de Çin medyasında pil şişme sorunu ile gündeme bomba gibi oturdu.

Olay, Apple'ın Tayvan ve Japonya'da bildirilen vakalarda görüldüğü üzee iPhone 8 Plus'da şişirilmiş olarak görüntülenmesi ile ortaya çıkıyor ve şişmeden kaynaklı cihaz kasasında açılmalar meydana geliyor.

Çin'in devlet destekli ThePaper.cn internet sitesinde 5 Ekim Perşembe günü Liu adlı bir iPhone kullanıcısı, satın aldığı iPhone 8 Plus’ın kutusundan şişmiş pil ile çıktığını iddia etti. İddiaya göre herhangi bir yanma ve patlama gibi bir şey söz konusu değildi.

Liu ThePaper'a yaptığı açıklamada, telefonu JD.com Inc'in online pazarından satın aldığını söyledi. Yeni cihazı şarj etmediğini ve satıcıya iade ettiğini söyledi.

Liu tarafından çekilen ve ThePaper'ın web sitesinde sergilenen resimler, telefonun iç parçalarının görülebildiğini ve sim kartı tutma özelliğine sahip yan tarafının açıldığını gösteriyor. Bir Apple sözcüsü, şirketin konuyla ilgilendiğini ve daha fazla yorumda bulunmayı reddettiğini söyledi.