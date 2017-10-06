Apple, iPhone 8 Plus'ın batarya şişme sorunlarından dolayı başı dertte. iPhone 8 Plus, Note 7 gibi geri çağırılma tehlikesiyle karşı karşıya...

Samsung geçen sene Galaxy Note 7 ile yaşadığı sorunlardan dolayı Note 7 modellerini geri toplamıştı. Bu kriz karşısında başarılı bir yönetim uygulayan Güney Koreli devin kaderini şimdi Cupertinolu Apple yaşayabilir. Apple'ın gözde telefonu iPhone 8 Plus geçtiğimiz günlerde yaşadığı batarya şişme sorunu nedeniyle kasanın açılma sorunu ile gündeme gelmişti.

Bu sorunun nadir olarak ortaya çıktığı düşünülüyordu. Fakat üst üste gelen haberler ile ik hafta içinde toplamda 5 tane iPhone 8 Plus'ın bataryasının şiştiği ve kasanın ayrıldığı ortaya çıktı. Kablosuz şarj teknolojisi 2017 yılında geçmeyi başaran Apple'ın batarya bölümünden bir hata yaptığı düşünülüyor.

Konuyla ilgili Apple'ın ağzını iki haftadır bıçak açmıyor. Ancak aktarılan bilgilere göre bataryası şişen iPhone 8 Plus modellerinin değişimi Apple tarafından sağlanmış durumda. Bakalım iPhone 8 Plus'ın başına gelen batarya şişme sorunu ilerleyen süreçte artıp, Apple'ın başına dert olacak mı?

Samsung'un akıbeti Apple'ın başında mı geçti?