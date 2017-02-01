iPhone 8'in beklenen özellikleri

Apple, iPhone 8 ile 10. yıldönümlerini kutlayacaklarını duyurdular. Apple 3 seriyi birden çıkaracağını açıklamıştı. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone ​Pro ama şuan için iPhone 8 demeye devam edeceğiz. Apple iPhone 8'i kablosuz şarj özelliği ile gelmesi bekleniyor. iPhone 8 diyoruz ancak bu isim 10. yıla özel iPhone X olabilir.

İphone 8 çıkış tarihi ise Eylül 2017 olarak belirlenmiş durumda

iPhone 8 muhtemel özellikleri

• Cam tasarımı

• Kablosuz şarj

•Ekran/Amoled

•5.8 inç ekran

•İOS 11 yazılım

•Home tuşu yok

iPhone tasarımı ise yeni bir çağın habercisi. iPhone tasarımını cam gövde ve kavisli gövde üzerine çalıştığı belirtiliyor. Apple, home düğmesindeki büyük değişiklik ise tuşun cam gövdeye gömme bir şekilde tasarlanmış olacağı.Samsung'un amiral modelinde de home tuşuna yer verilmeyeceğine dair güçlü iddialar bulunuyor.