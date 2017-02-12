Apple, iPhone 8'i tanıtana kadar iddiaların arası kesilecek gibi durmuyor. iPhone 8 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Teknoloji devi Apple yeni teknolojiler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Apple, iPhone 8'de değişiklikler yapmak istiyor. Elbette haksız sayılmaz. Çünkü şirketin geleceği için değişiklik artık çok önemli bir unsur. iPhone 7'de tasarım değişikliğine gitmemiş bu yüzden fazla eleştiri almıştı. 10'uncu yılına özel iddialı bir şekilde gelmesi bekleniyor. iPhone 8'in kablosuz sarj özelliği doğrulandı bu kez sırada başka bir iddia var.

iPhone 8, İris Tarayıcıya yani göz okuma teknolojisine mi sahip olacak?

Parmak izi okuyucularının yerine geçmesine beklenen teknolojinin yer alması bekleniyor. Apple yeni modelinde daha güvenli bir deneyim için iris tarayıcı gibi bir yenilikle gelebilir. OLED ekran, İris tarayıcı, kablosuz sarj özelliği gibi birçok yenilikle gelmesi bekleniyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen söylentiler hakkında Apple tarafından bir yalanlama gelmiş değil. Elbette ilerleyen günlerde resmi bir açıklama yapabilirler. iPhone 8 söylentilerini buradan sizlerle tanıtılacağı güne kadar paylaşacağımıza benziyor..

Peki siz Apple'ın büyük bir değişiklikle gelebileceğine inanıyor musunuz?