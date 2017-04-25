Apple'ın tasarım bakımından devrim yapılması beklenen OLED ile gelmesi neredeyse kesinleşen telefonuyla ilgili yeni görseller sızdırıldı.

Telefonun tanıtımına daha varken sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. İlk defa görüntülenmesinden sonra şimdi yine aynı kaynaktan sızdırılan bilgiye göre iPhone 8 bileşenlerini gösteren yeni bir görsel internet ortamında yayınlandı. Sızıntılarıyla ünlenen Benjamin Geskin, geçtiğimiz gün bir araç içinde iPhone 8'in görsellerini paylaştıktan sonra şimdi de şematik çizimlerini paylaştı. Geskin tarafından paylaşılan bu görseller iPhone 8'in üretildiği Foxconn'dan gelen bir model olmasıyla ön plana çıkmıştı.

Ekrana gömülü Touch ID ile geldiği görülen görselde iPhone 8'in kamerasının dikey olması dikkat çekiyor. Camın ön tarafında paslanmaz bir çeliğin çerçevelendiği görülüyor. Eğer takip ediyorsanız hatırlayacaksınızdır ki daha önce de paslanmaz çelik bir çerçeve olacağına yönünde iddialar teknoloji gündeminde yer almıştı. Dün son olarak analist Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı rapordan sonra Benjamin Geskin'de twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaşarak Apple'ın bir sonraki amiral gemisi modelinde home tuşuna yer vermediğini ileri sürdü.

iPhone 8 ile iPhone 7'nin kalınlıklarınınn aynı olduğu teknik bakımdan ise A11 yongasına sahip olduğu, taptik motorun, lightning portun ve bataryanın olası yerleşimini gösteren şematik görseller aşağıda yer almaktadır. Ayrıca iPhone 8'de 3000 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor. Görselde yayınlanan bir diğer dikkat çeken taraf ise iPhone 8 modelinde iki ayrı pil kullanıyor olması.

Peki sizce Apple, iPhone 8'de bu görseldeki tasarımı kullanıyor olabilir mi?