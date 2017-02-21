Apple'ın büyük değişiklikler ile gelmesi beklenen telefonu yeni raporlarda ortaya çıktı. iPhone 8'in hafıza kapasitesi ve RAM bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta birçok sızıntı haber ile iPhone 8'in netleştiğini düşünüyorduk ki bugün yeni raporlar ortaya çıktı. Elbette bunun arkası kesilmeyecek. Beklentilerimiz gittikçe artacak. Ancak Apple kendi çizgisinde kalmak istiyor. Herhangi bir değişiklik ile gelmeyi düşünmüyor.

Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı haber Apple severleri üzecek. OLED ekranın hemen hemen netleştiğini söylememiz mümkün. Verimlilik ve kırılganlık sorunları sebebiyle kavisli bir ekran beklenmiyor. Düz çerçevesiz bir ekranın gelmesi bekleniyor. Raporda 3D algılama özelliklerinin yüz tanıma ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarına hizmet edebileceği de belirtilmiş.

iPhone 8'in normalden daha yüksek fiyata sahip olması bekleniyor. 3GB RAM ve 64 GB hafıza seçenekleriyle gelmesi beklenen telefon iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi. 64 GB ve 256 GB depolama seçeneğiyle gelecek. Apple'ın daha rekabetçi fiyatlar ile gelecek olmasıyla umuyoruz ki aynı potansiyeli iPhone modellerinde de görürüz. Yoksa bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olacak.

Peki sizce Apple, iPhone 8'in fiyatını yüksek tutarsa yine de alıcısı olur mu?