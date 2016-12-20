Her gün farklı bir bilginin paylaşıldığı iPhone 8 için paylaşılan son bilgilerde Apple tarafından 100 milyon adet yeni OLED ekranın sipariş edildiği belirtildi. Böyle bir siparişin verilmesi kuşkusuz akıllara ilk olarak iPhone 8 ekranlarında bu panellerin kullanılacağını getirdi. Her ne kadar firma tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da uzun zamandan beri iPhone telefonlar için yapılması beklenen değişikliklerin başında OLED ekranların kullanılması geliyordu. Bu bakımdan kişilerin iPhone ile birlikte ekran kalitesinde farklı bir deneyim elde etmesi de mümkün olabilecek.

OLED Sınıf Atlatacak!

Mevcut iPhone ekranlarından çok daha farklı bir deneyim sunacak teknoloji kişilerin daha iyi bir telefon kullanmasını sağlayabilecek. Bu açıdan iPhone 8 ile ilgili yapılan bu yöndeki çalışmalara telefonlardaki görüntü kalitesini arttıracağı gibi kullanıcıların da telefondan daha çok memnun kalmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemlerde iPhone 8 için yapılacak tanıtımlarda OLED ekranların görülmesi sürpriz olarak değerlendirilmemeli.

Özellikle iPhone 7 modelleri için böyle bir değişiklik yapılması bekleniyordu. Fakat yapılan tanıtımlarda böyle bir değişikliğin planlanmadığı görülmüştü. Gelen son bilgiler bu konuda oldukça sağlam kaynaklara dayanıyor ve Apple'ın iPhone 8 birlikte artık OLED’e geçiş yapması mümkün görünüyor.