iPhone 8 beyazda iyi görünmüyor!

Apple'ın bu yıl başlattığı en iyi iPhone sürümü iPhone 8 olacak. Yeni bir tasarıma ve bir sürü yeni özelliğe sahip olacak.

iPhone 8, bazı kişilerin beklediği önemli yeni iPhone yeniliği olacak. Bununla birlikte genel tasarım üzerinde önemli değişiklikler yapılacak. Apple'ın tasarım değişikliğine gidecek ilk iPhone'su olacak. Söylentilere göre konsept kreasyonlarıyla tanınan bir tasarımcı iPhone 8 görüntüsünün serbest bırakıldığına inanıyordu. Bununla birlikte konsept görüntüleri ve mevcut sızıntılara dayanılarak iPhone 8 hikayesini anlatan iyi bir iş çıkarıyorlar. Bununla birlikte bize Apple'ın bu yıl piyasaya sürdüğü en çirkin iPhone 8'i gösterdiler. Beyaz bir iPhone, tasarımcılara göre en çirkini. iPhone 8 için en büyük kusur beyaz olması olacak. Soru şu ki Apple, bu yıl ön çerçevelerde beyaz mı kullanacak. Peki sizce beyaz çerçeve nasıl görünüyor? Tasarımcıların dediği gibi çirkin mi görünecek?

Şindar OKAY Tüm yazıları

Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..

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