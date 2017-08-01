iPhone 8 hakkında ortaya çıkan son iddialar daha büyük bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor.

Akıllı telefonlarla çok fazla vakit geçiren biri olarak, yeni bir akıllı telefonla gerçekten heyecanlandım son kez hatırlayamıyorum. En yakın geldiğim şey muhtemelen ilk kez bu yılın başında duyurulmadan önce Samsung Galaxy S8 ve S8 + 'e baktığım zamandı. Her telefonun ön yüzünün% 83'ünü alan bu büyük, güzel Infinity Ekranları sadece şaşırtıcı. Hiçbir akıllı telefon daha fazla sürükleyici değildir. Ekranın ve zarif tasarımın ötesinde Galaxy S8, esasen çıkacak her amiral gemisi telefonu ile zaman harcayan benim gibi birisi için tekrarlanan bir güncelleme.Belki de üç yıl içinde Apple'ın ilk yeni iPhone tasarımı olması gerçeğidir. Belki de neredeyse çerçeve gerektirmeyen bir OLED ekranın yükseltmesi.

Belki de dünyanın gördüğü en gelişmiş mobil özellikli gerçeklik özelliklerinin sözüdür. Veya belki de Touch ID'nin kaderini kuşatan gizem budur. Durum ne olursa olsun, Apple'ın gelecek yeni iPhone 8'i heyecan verici.

Resimde gösterilen cihaz bir iPhone 8 değil. Bu hiç de akıllı bir telefon değil. Bunun yerine, Apple'ın yeni nesil iPhone'unu inşa edecek fabrikalardan sızdırılmış gerçek şemaları kullanarak inşa edilmiş bir ölçek modelidir. Bu iPhone 8 modeli cam ve metal kullanılarak üretildi ve hatta elinde gerçek bir akıllı telefon gibi hissettiriyor.

iPhone 8 ile ilgili yeni bir iddia cihazın 6.5 inçlik bir ekran ile geleceğini belirtiyor. Çerçevesiz OLED ekran ile karşımıza çıkması beklenen telefon bugün ortaya çıkan rapora göre beklenenden daha büyük bir en boy oranı sunacaktır. HomePod yazılımında ortaya çıkan bu söz konusu detay iPhone 8, 3x Retina ekrana 1125 x 2436 çözünürlüğünde olacak.

Peki sizce büyük ekranlı bir iPhone 8 tercih edilir mi?