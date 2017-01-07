iPhone'un 10. yılına özel olarak çıkarılacak iPhone 8in rekor düzeyde satacağı belirtildi.

Apple tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü iPhone 8 modeli için farklı analizler yapılmaya başlandı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde bugüne kadar en çok satan iPhone modelinin iPhone 8 olacağı belirtiliyor.

Rekor 86 Milyon!

Apple tarafından en son 2014 yılında rekor kırılırken, iPhone 6 modeli ile yakalanan başarı 86 milyon satış çıtasının oluşmasını sağlamıştı. Bu bakımdan bundan sonraki süreçte Apple’ın yeni bir rekor kırabilmesi adına mutlaka 86 milyon satış barajını geçmesi gerekiyor. Bu konuda en güçlü model ise kuşkusuz iPhone 8 olacak.

Apple tarafından özel bir şekilde üretilerek piyasaya sunulması beklenen telefonda 120 milyon satış yapılabileceği öngörülüyor. Bu açıdan beklentilerin gerçekleşmesi halinde 2017 yılı Apple adına oldukça canlı geçebilecek. iPhone 8 ile ilgili bugüne kadar yapılan sızdırmalarda telefonun tamamen ön camdan oluşacağı ve ekran çerçevesinin kaldırılacağı belirtilmişti. Üstelik parmak izi okuyucusu gibi özelliklerin ekranın altında yer alacak olması ve kablosuz şarj özelliğinin sunulması Apple tarafından yapılacak yenilikler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar pek çok farklı özelliği ile konuşulan iPhone 8 için kesinleşmiş bir durum olmasa da gündemde dolaşan iddialar heyecan verici.