Yaklaşık bir ay sonra tanıtılması beklenen iPhone 7s Plus canlı olarak görüntülendi.

Apple, Eylül ayında ses getirecek telefon modellerii tanıtacak. Apple'ın yeni iPhone'larının resmi açıklamarından sadece bir ay uzaktayız. Sızdırılmış bilgiler ve görüntüler bilinmeyenleri tamamlamaya devam ediyor. iPhone 7s Plus'ın canlı görüntüleri yakalanmış gibi görünüyor. Apple'ın Eylül ayında duyuracağı akıllı telefonlardan birisi olan iPhone 7s Plus standart alüminyum sırt yerine cam bir sırta sahip görünüyor.

Amiral geminin ön tarafını da net bir şekilde görüyoruz. Buna göre iPhone 7s Plus'ın genel tasarımının mevcut modelden çok farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Apple'ın iPhone 7'leri, iPhone 7s Plus'ı ve iPhone 8'i Eylül'de bir ara ilan etmesi bekleniyor ancak bu sonuncusu en azından Ekim ayına kadar pazarda olmayabilir.