Kullanıcılar Apple'ın gözde telefonuyla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bununla birlikte iPhone 7 ile ilgili sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Apple'ın iPhone 7 ile birlikte karşımıza çıkardığı siyah mat renk kozmetik problemler çıkartmaya başladı. Bildiğiniz üzere tasarım değişikliğine gitmemesiyle eleştirilen Apple, farklı olarak sadece simsiyah ve mat siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı. iPhone 7 satışlarına baktığımızda Apple'ın doğru bir strateji izlediğini söyleyebiliyoruz. Tasarımda değişiklik yapmamasına rağmen çok satmıştı. Öyle ki bu telefona sahip olmak için uzun kuyruklar bile oluşmuştu.

Mat Siyah iPhone 7'de boya atması sorunu ortaya çıktı. Aşınmalar ile birlikte özellikle hoparlör ızgarasının ve ses düğmelerinin yakınındaki bölgelerde ortaya çıkıyor olup kullanıcı cihazın arkasındaki boya atmasıyla ilgili sorunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak dikkat çekti.

Apple'ın bu konuda eli bağlı!

Kılıf ile korunsa bile bu aşınmaların kısa sürede gerçekleştiği iddia ediliyor. Sorun 2012 yılında iPhone 5'te ortaya çıkmış bununla birlikte Apple pazarlama şefi Phil Schiller, bu tarz durumların olabileceğini aşınma olduğunda gümüş rengin ortaya çıkabileceğini ve bu durumun normal olacağnı söylemişti. Apple bu sorun için değişim yapmış değil. Yani aşınmış bir telefon için tamirin uygun olmadıklarını söylüyorlar.

Peki siz böyle bir sorun ile karşılaşsaydınız ne hissederdiniz?