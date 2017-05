Apple amiral gemisi iPhone 7 Plus'ın kamerasından oldukça kararlı. Portre Modu'nu öne çıkarmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Portre Modu'nu öne çıkarmak isteyen Apple çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu seferki reklamı farklı bir mekanda gerçekleşti. Normalde ormanlık kesimlerde reklam yapan Apple, iPhone 7 Plus ile çekilen fotoğrafları paylaştı.

Farklı reklam politikaları deneyen Apple, iPhone 7 Plus için bu yaklaşımını devam ettiriyor. Şirket bir berber dükkanında iPhone 7 plus portre moduyla çekilen fotoğraflarının konu alındığı yeni bir reklam yayınlayarak tüm dikkatleri üstüne çekti.

Söz konusu reklam bir berber dükkanında geçiyor. iPhone 7 plus'ı tanıtmak amacıyla çekilen fotoğraflar berberin camındaki yerini alıyor. Bu fotoğraflar sayesinde müşteriler dükkana akın ediyor ve uzun kuyruklar oluşuyor. iPhone 7 Plus'taki Portre modunda iyi görünmüyorsun, harika görünüyorsun sloganı dikkat çekiyor.

Dün akşam Youtube kanalında yayınlanan video ile birlikte Tim Cook'un Portre Modu ile piyasaya şimdiye kadar sundukları en iyi Plus modeli söylemine göre hazırlandığı net bir şekilde görülüyor. Bu Apple'ın ilk portre modu reklamı değil. Daha öncede Yunan köyündeki bir kızı konu alan "The City" ve "Take Mine" adında bir dizi reklamı yayınlamıştı.

iPhone 7 Plus, aslında Portre Modu'nu kullanan tek cihaz değil ancak Apple'ın reklam politikası nedeniyle büyük bir ilgi görüyor. Apple, Portre Modu için iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı kullanarak fotoğrafların nasıl daha iyi çekileceğini gösteren eğitim amaçlı videolar yayınlayarak müşterilerine daha iyi bir hizmeti amaçlamıştı.

Peki siz Portre Modu için ne düşünüyorsunuz?