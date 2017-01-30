ABD başkanı Donald Trump ve Vladimir Putin'in portleri iPhone 7'yi tanıttı.

Rus şirket Caviar, Donald Trump ve Vladimir Putin'in altın kaplamalı sırtları ve kabartmalı yüzleri olan 32 GB iPhone 7 iki adet satıyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donal Trump'a karşı pek çok eylem ve protesto gösterisi yapılıyor. Ancak bu defa bir protesto haberi ile değil, aksine tuhaf bir fikir ile karşınızdayız.



Arkalıklar arasında ülkenin silah kolları ve milli marşın ilk iki satırı da bulunuyor. iPhone'lar tahta bir kutuda geliyor ve bunları bir dünya şekilli kutuda satmayı planlıyorlar. Markaların temsilcilerini, Amerika Birleşik Devletleri diye yorumladı.