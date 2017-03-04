Apple kısa süre önce Asya pazarları için iPhone 6'nın güncellenmiş bir sürümünü piyasaya sürdü.

2014 yılının en çok konuşulan modellerinden biri olmayı başaran iPhone 6, 16 GB, 64 GB ve 128 GB'lık 3 farklı versiyonla satışa çıkmıştı. Kullanıcılar 32 GB'lık model ile tanışmamıştı.

Apple, o dönemde ekran boyutunu büyüttüğü modelde ne yazık ki 32 GB'lık depolama alanı sunmamıştı. Bu nedenle kullanıcılar yüksek fiyatla karşılaşmamak adına 16 GB'lık modeli satın almak zorunda kalmıştı. Bununla birlikte orta bir depolama alanı almak isteyen kullanıcılar 32 GB'lık değilde 64 GB'lık modeli satın almıştı. Çünkü Apple, 32 GB'lık depolama alanıyla gelmemişti.

Sessiz sedasız!

Apple ilk satışa sunduğu telefonu 16 GB, 64 GB ve 128 GB'lık depolama seçneeklerine sahip olan iPhone 6 modeli için artık 32 GB'lık seçenek yer alıyor. Gold renkli 32 GB depolama alanına sahip iPhone 6'yı Çin'de piyasaya süren Apple, önümüzdeki günlerde ise diğer Asya ülkerinde bu modelin satışa sunacak.

32 GB, iPhone 6 modeli bir süredir ülkemizde teknoloji marketlerinde yer alıyor. Apple daha önce bu benzer durumu iPhone 6S için de uygulamıştı.



Peki sizce 32 GB'lık iPhone 6 bunca geçen zamana rağmen rağbet görür mü?