Apple, iPad Pro'nun özelliklerini öne çıkaran yeni reklamlar yayınladı...

Apple, bilgisayarların yerini almayı hedeflediği iPad Pro modellerini geçen sene yenilemişti. Donanım özellikleri ile bilgisayarlara kafa tutan hatta bazı noktalarda dokunmatik ekranın avantajı ile bir adım öne çıkmayı başaran iPad Pro için iki yeni reklam yayınlandı.

Teknoloji devi şirket resmi YouTube sayfasında yayınlanan iPad Pro - Augment Reality ve iPad Pro - Take notes adında yeni reklamlarda, iPad Pro'nun özelliklerine değindi.

iPad Pro — Augment Reality reklamında iOS 11 ile gelen AR yani arttırılmış gerçeklik özelliklerine ve iPad Pro — Take notes reklamında ise yine iOS 11 ile gelen sürükle bırak özelliğini sayesinde not almanın daha kolay olduğu gösterilmiş.

Başrollerinde Hannah Alligood'un oynadığı reklamları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Siz iPad Pro'nun reklamlarını beğendiniz mi?