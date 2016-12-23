iPad Cihazlarda WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?

WhatsApp için Web sürümünün yayınlanmasının ardından kişiler cep telefonu kullanmaya gerek kalmadan internet üzerinden mesajlaşmak mümkün duruma gelmiştir. Özellikle bilgisayarda çalışan ve sık sık telefonu kontrol etmek istemeyen kişiler için büyük bir kolaylık sağlayan WhatsApp Web için çok basit işlemler ile farklı cihazlar üzerinden mesajlaşmak mümkün.

İşte adım adım iPad’de WhatsApp Web Kullanımı

WhatsApp Web kullanımı için kişilerin ilk olarak burada yer alan adrese girmesi gerekiyor.

Sisteme erişim sağlandığında, şöyle bir ekran açılır.

Bu ekranda kişiler telefonlarda kurulu Whatsapp üzerinden kodu okutması gerekmektedir. Whatsapp ayarlarında yer alan WhatsApp Web bölümüne giriş yapıldığında ekranda QR kodun okutulması için özel bir bölüm açılacaktır. Bu ekranda kişilerin tablet üzerinde açılmış olan WhatsApp Web kodunun okutulması ile birlikte tüm WhatsApp mesajları tablete aktarılmış olacaktır. İlgili işlemlerin yapılmasının ardından kişiler kolay bir şekilde internet üzerinden işlem yapmaya başlayabilir.