Hindistan'ın Amazon'u olarak bilinen Flipkart üzerinden iPad 2017 modelinin ön siparişleri başladı..

iPad (2017), Mart ayında küresel olarak açıldı. Apple, Cuma günü Flipkart üzerinde ön siparişe cihazı sundu. 9.7 inçlik Retina ekrana sahip olan cihaz dünyanın popüler tableti olarak anılıyor. Yerine koyduğu iPad Air 2'ye kıyasla, iPad (2017) daha hızlı bir A9 yongasına ve daha parlak ekrana sahip. Hindistan'ın önemli e-ticaret şirketlerinden biri. Flipkart'a Hindistan'ın Amazon'u diyebiliriz.

Fiyat hepimiz için hemen hemen önemli bir özelliktir. En yeni Apple iPad yerini alan iPad 2'dan daha kalın ve ağır ancak olağanüstü özelliklerini uygun fiyata sunacak elbette 32 GB model için. Mevcut iPad sahipleri yükseltmek için çok az neden var iken, yeni iPad'in fiyatı çok rakip Android kalbine bir ok saplıyor.

Evet, Apple "indirimli" iPad'leri daha önce sattı. Ancak daha eski modeller ya da tam boyutlu tabletlerin yaptığı gibi çizgi romanları okumak ve videoları izlemek için de işe yaramayan daha küçük Mini sürümü oldular. Yeni iPad'in A9 işlemcisi iPad Air 2'nin A8'inden daha hızlı ancak iPad Pro'daki A9X veya iPhone 7'deki A10 kadar güçlü değil.

Öte yandan, Wi-Fi performansındaki fark oldukça etkileyici. Apple, Air 2'den çift bantlı Wi-Fi yonga setini yükseltti. 5GHz'lik orta düzey koşullarda yapılan birkaç testte, Air iPad'ten daha sıklıkla yeni iPad'de Wi-Fi hızlarının iki katı var. Çok zayıf Wi- Fi koşullarında, çok daha kısa bağlantı gecikme sürelerine sahip.

1080p video kapasitesine sahip 8 megapiksel ana kamera ve 1 megapiksel çözünürlüklü, 720p ön kamera önceki modellerle aynı görünüyor. İkisi de güzel, büyük değil. Tablet 32GB (329 dolar) ve 128GB (429 dolar) Wi-Fi özel modellerle geliyor ve ek depolama alanı ekleyemezsiniz, bu nedenle akıllıca seçim yapmanız lazım.

Peki siz iPad modellerini nasıl buluyorsunuz?