iOS'un bir sonraki ana sürümü yüzbinlerce eskimiş uygulamayı etkiliyor. Bununla birlikte Apple Insider, bir sonraki sürümün 32 bit uygulamalar için desteğini kesecek.

Apple'ın bir sonraki işletim sistemiyle birçok yenilik yapılması bekleniyor. Bununla birlikte App Store, uygulamalarının bazıları silinebilir. Bu durum binlerce uygulamayı etkiliyor. Yeni sürüm ile birlikte App Store'da taşlar adeta yerinden oynuyacak. 32 bit desteğinin çekilecek olmasıyla birlikte çok uygulama da tehlike altına giriyor.

App Store'da yer alan uygulamaları büyük bir tehlike bekleniyor. Yeni güncelleme beraberinde uygulamaların güncellenmeyeceği söz konusu. Hal böyle oolunca da 150 binden fazla uygulamanın silinebileceğini söylememiz mümkün. Bu gerçekten büyük bir rakam. Apple'ın iOS 11 ile 32 Bit'lik uygulamalara verilen desteği kaldırılacak. Ya uygulamalar güncelleme alacak yada App Store'un karanlık yüzünde bulunan birçok uygulama temizliğe girmiş olacak.

Elbette bunların hepsi birer iddia ancak iOS 11'in tanıtılmasıyla bu durum hakkında net konuşabiliriz. Şimdilik bekleyip, göreceğiz.

Peki sizce Apple, böylesine büyük bir temizlik yapar mı?