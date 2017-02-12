iOS'un Android'den daha avantajlı olduğunu gösteren birkaç örnek görmeye ne dersiniz?

1) Herkesten aynı gün bir OS güncellemesi alın!

iOS cihazlarıyla ilgili en iyi şeylerden biri güncellemeyi herkesle aynı gün alıyor olmanızdır. En yeni iOS yazılım güncellemesini herkesle birlikte almanız mümkün. Ancak Android cihazlar ne yazık ki en yeni model bile olsa ne yazık ki güncellemeleri çok geç alıyor.

2) 3D Touch işlemleri basitleştirir

Huawei Mate S gibi bazı Android telefonlar etkileşim gibi 3D dokunmasına rağmen, bu özellik hala çoğunlukla iOS'a özgüdür. 3D Touch, telefon ekranında değişen basınç seviyelerini algılar. 3D Touch en sezgisel deneyim değilse de, bazen yardımcı olabilir.

Örneğin, bir köprüye basabilir ve bir önizleme açar. Metin imlecini herhangi bir yönde hareket ettirmek için klavyede sert'e basabilirsiniz. iOS 10'daki ana ekran widget'ları sayesinde, 3D Touching, hava durumu uygulaması, uygulamayı açmadan geçerli hava durumunu gösterir. Alıştığınız zaman bu özellik çok hoş gelecektir.

3) Medyanın tek bir yerden oynatılmasını denetleme

Control Center, iOS'ta genel olarak erişilebilir bir geçiş ve kısayol kümesidir. Bu benzersiz değil. Bununla birlikte, aynı zamanda evrensel medya oynatma denetimleri de içerir. Apple Music, Spotify, Saavn, Gaana ve diğerleri gibi, Control Center tüm medya oynatma işlemleri için kullanılabilir. Android'de her uygulamanın, oynatma kontrolleri bulunuyor. Bu da kafa karıştırıcı hale gelebiliyor çoğu zaman. Ayrıca uygulamanızdan çıktıktan sonra medya denetimleri de kayboluyor. Dolayısıyla birşey dinlemeye devam etmek istiyorsanız uygulamayı tekrar başlatmanız gerekebilir.

4) VOIP çağrılarını birinci taraf olarak değerlendirin

Android'de bir WhatsApp çağrısı yaptığınızı ve normal bir çağrı yapıldığını, WhatsApp çağrısının beklemeye alındığını ve telefonunuzun çalması gerçekten hoş değil. Elbette bu kişiden kişiye değişebilir bir istek. Belki Android'deki bu özelliği sevenler olabilir. Ancak bir telefon görüşmesindeyken normal bir görüşmenin kulağımda çalmasını istemezdim. Bu nedenle iOS kullanışlı bir özellik sunuyor ve hatsApp, Facebook Messenger, Skype vb. Gibi popüler uygulamalardaki VOIP çağrıları normal telefon görüşmeleri olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte arama kayıtlarında tipik telefon görüşmesi olarak kaydedediliyor. Ve Android'in aksine, bir iPhone'daki bir VOIP çağrısı sırasında normal bir çağrı gelirse, konuşmaya devam edebilmek bence etkileyici.

5) Diğer gadget'larla en iyi senkronizasyon deneyimi

Bir iPhone'a sahip olmak size yukarıdaki avantajları verecek olsa da, diğer Apple cihazlarına sahip olmak da başka benzersiz avantajların kilidini açar. Örneğin, Apple bilgisayarınızdaki telefon görüşmelerini cevaplayabilirsiniz. Ayrıca bir iPhone'da bir şey kopyalayıp Mac'e yapıştırabilir veya tersini yapabilirsiniz. AirDrop ile, dosyalarınızı Wi-Fi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu küçük kolaylıklar bugünün Android telefonlarında yerleşik değil.

6) iMessage

iMessage, bir dizi kullanışlı özellik içeren, IOS'a özel bir mesajlaşma platformudur. SMS'lerinizi ve iMessage ileti dizilerinizi tek bir uygulamada birleştirdiği için kullanışlıdır. Ayrıca iletileri, sahip olduğunuz tüm Apple cihazlarında sorunsuz şekilde senkronize eder, böylece bir iPhone'da bıraktığınız bir görüşmeyi daha sonra iPad'inizde veya Mac'inizde devam edebilirsiniz. Ayrıca, iMessage'de arkadaşınız varsa, bunları çıkartmalar, havai fişekler ve diğer çarpıcı efektlerle rahatsız edebilirsiniz. Hatta el yazısı mesajlar göndermek sizin için harika bir deneyimin kapılarını açabilir. Sevginizi farklı yollarla gösterebilmenize olanak sağladığını söylemek yanlış olmaz.

7) Daha fazla uygulama, daha güvenli uygulamalar ve aile paylaşımı

Android'e göre daha güvenli olduğunu düşündüğüm App Store, biraz da daha üstün. Uluslararası geliştiricilere baktığınızda, iOS'un kesinlikle üstünlüğü var. Benzersiz bazı uygulamalar iOS'ta ilk olarak yer alıyor. Ancak mağazadaki aynı uygulamalar bazen iOS'ta ücretli olabiliyor. Ve elbette Android, kadar esnek olmadığını da itiraf etmek gerekir. Az uygulama ile daha çok işlevsel olmayı amaçladığından kafa karıştırıcı uygulamalar ile karşılaşmak istemeyenlerin tercihi iOS olabilir.

Peki sizin hangi işletim sistemini daha çok seviyorsunuz?