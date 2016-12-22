iOS Oyunlarda Yeni Rekor Kırıldı!

Nintendo tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde resmen piyasaya sunulan yeni oyunda özellikle kısa süre içerisinde yüksek bir başarıya ulaşılması dikkatlerden kaçmadı. Yapılan paylaşımlarda Super Mario Run ile ilgili oldukça yüksek rakamlardan söz edildiği gibi 40 milyon indirme sayısına ulaşan Süper Mario Duran ilk 4 günde elde ettiği bu rakam ile birlikte en hızlı satılan oyun olmayı başardı.

Mağazada Yeni Rekor!

Oyunun indirilmesi ve mağaza üzerinden satışı konusunda çok iyi bir performans sağlanmış olsa da Nintendo, Pokemon Go’ da yaşadığı etkiyi şu ana kadar Super Mario Run ile elde edemedi. Öyle ki oyun hakkında çıkan çeşitli spekülasyonlar borsada hisse değerlerinin yükselmesini önledi. Pokemon Go ile birlikte borsada yüksek değerlere ulaşan Nintendo oyun üzerinden oldukça yüksek bir gelir elde etmeyi başarmıştı. Fakat Super Mario Run ile ilk hafta geride bırakılırken bugüne kadar benzer bir etki görülmedi. İlk dört gün içerisinde Super Mario Run üzerinden elde edilen gelirin 21 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu oldukça yüksek bir rakam olsa da durumun hisse senetlerine olumlu bir etki yapmaması ve Nintendo'nun borsada daha iyi bir hale gelememesi oldukça dikkat çeken bir ayrıntı.