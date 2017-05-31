Eski bir Apple tasarımcısı ve Twitter yazılımcısı gördüğümüzde yüzümüze tebessüm konduran yeni bir kamera uygulaması Halide'yi duyurdu.

Özel bir kamera uygulaması olan Halide ile tanışın. ISO ayarlama, jpeg, raw çekimi ve manuel yada otomatik odaklama gibi birçok özelliğin bulunduğu uygulama zaten kamera bakımından üst seviye olan iOS tabanlı cihazları adeta profesyonel bir kameraya dönüştürmeye yeterli oluyor. Tanıdık olan bu yeni iOS uygulaması cihazların kameralarında birçok işlevsellik kazandırabiliyor. Bu nedenle iOS kullanıcılarının hoşuna gidecektir.

Söz konusu uygulamanın geliştiricisi olan her iki kişi de aslında birer profesyonel fotoğrafçılar olup yanlarında sürekli olarak DSLR kamera taşımaktan bıkan ve yanlarında taşımak istemeyen kullanıcılara hitap eden uygulama profesyonel fotoğraf çekim hizmeti sunuyor. iOS'a profesyonel fotoğraf çekimi hizmeti getiren uygulama kullanışlı arayüzü ile amatör fotoğrafçıların da yararlanabileceklerini de söylüyorlar.

Yüzümüze tebessüm konduran Halide uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Peki siz profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanmayı seviyor musunuz?