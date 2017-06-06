Apple geçtiğimiz yıl ile aynı geleneği sürdürdü. Bununla birlikte geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı.

iOS 10'un selefi iOS 11 bugün nihayetinde gün yüzüne çıktı. Büyük gelişmelerle gelen iOS açılışta tanıtıldı. Apple ayrıca WWDC 2017'yi kullanarak macOS 10.13 High Sierra , watchOS 4 , yeni MacBook Pro modelleri , yeni iMac modelleri , yeni bir iMac Pro, yeni iPad Pro modelleri ve HomePod olarak adlandırılan yeni bir hoparlör duyurdu. Apple'ın mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan iOS 10, ilk olarak WWDC 2016'da gösterildi ve onu Eylül ayında iPhone 7 ve 7 Plus'ın yanında yayınladı.

Şimdi ise, iOS 11 geliyor. Ancak IOS 11 ne zaman serbest bırakılacak? Ne gibi yeni özellikler kazanacak? Bu soruların cevaplarını ve daha bir çok bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

AirPod'larımı Bul'u ve yeni bir dosya sistemini ekleyen 10.3 numaralı son güncelleme de dahil olmak üzere şimdiye kadar günümüzde güncellendi ve iOS cihazlarının% 86'sı piyasaya sunulduğundan beri iOS 10'a güncellendi.

iOS 11 ne zaman çıkıyor?

Apple'ın iOS'un tam sürüm güncellemesi olan iOS 10'u geçtiğimiz yıl etkinlik kapsamında tanıtılmıştı. Ardından geliştiricilere açıklanarak halka açılmıştı. Apple, bu sene aynı geleneği izledi; iOS 11 bugün geliştiricilere sunulacak.

Bu yaz bir iOS 11 beta sürümünün piyasaya sürülmesini ve bunu takiben Eylül 2017'de yeni iPhone'lar, iPhone 7'ler veya iPhone 8 ile son sürümün piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Ancak Apple'ın yeni nesil modellerini ertelemsi durumunda bu tarih daha öne alınabilir. iOS 11 Haziran ayının sonunda halka açık olarak test edileceğini de belirtelim.

iOS 11 nasıl kurulur?

iOS 11'i hemen şimdi kurtmak için geliştirici hesabınızın olması gerekiyor. Geliştirici hesabı için ise yılda 99 $ ödeme yapmanız gerekiyor.

iOS 11'in hangi yeni özellikleri var?

Apple'ın WWDC 2017, iOS 11 için çok sayıda yeni özellik sundu, yetişmek zor. Buradan bir önceki haberimize göz atabilir oradan diğer detaylara ulaşabilirsiniz. Burada ancak özelliklerin bir özetini sunuyoruz, ancak gelişriciler kurcamalaya başladıkları zaman daha iyi keşfedeceğimizden emin olduğumuz pek çok şey var.

Uygulama mağazası

Muhtemelen en heyecan verici olan iOS 11 güncellemesi App Store için yepyeni bir tasarımdır.

İnsanlara görünen yeni uygulamaları keşfetmelerine yardımcı olmak için Today adlı yeni bir sekme ile başladı. Size koleksiyonları, belirli temalar ve daha pek çok konuda merkezileştirilmiş yeni Günlük Listenizi gösterir. Yeni ve popüler oyunların yanı sıra App Store'da da izlenebilecek olan uygulama içi satın alma işlemlerine de ev sahipliği yapan Oyunlar'a ayrılan ikinci yeni bir sekme daha bulunuyor. Oyunlar sekmesinde de önizlemeleri, ipuçlarını ve oyun videolarını görüntüleyebileceksiniz.

Kontrol Merkezi

iOS 11'in başlıca özelliklerinden biri de kontrol merkezidir. Artık tüm özellikleri tek bir sayfaya koyar ve yeni sekmeler bulundurur. Ayrıca daha fazla ayara ve özelliklere hızlı erişime izin vermek için 3D Touch'a sahip. Görünüşe göre hayat daha kolay olacak gibi görünüyor.

Mesajlar

iOS 11'in Mesajlar uygulaması yeni bir güncelleme kazandı artık tüm mesajlarınızı iOS ve macOS cihazlarınızda otomatik olarak senkronize edecek olan iCloud'daki yeni mesajlar var.

Apple Ödemesi

Apple Pay, şimdi insanlara para ödemek mümkün olacak. Kişiler arası ödemeler, iletileri iMessage uygulaması olarak (bu söz konusu uygulama bünyesinde bulunur) dorğudan kişilere ödeme yapabileceksiniz.

TouchID parmak izi algılayıcısını kullanır ve alınan paralar, daha fazla Apple Ödemesi ödemeleri için kullanabileceğiniz veya hesabınıza para aktarmak için kullanabileceğiniz Apple Pay Cash Card'ınıza gidecektir.

Siri

Siri, yeni, daha doğal bir erkek ve kadın sesinin yanı sıra yeni bir görsel arayüze sahiptir. Siri'nin ayrıca Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca'yı destekleyen yeni bir Çeviri özelliği var, ancak Apple'a göre aylar sonra büyüme kaydedecek. Siri, daha sonra ne yapmak istediğinizi önceden tahmin edebilir, iOS 11 ile tahminler yapar. Daha fazla bilgi edinmek için cihazdaki öğrenme özelliğini kullanır ve bu tahminler artık tüm cihazlarda senkronize edilir. Son zamanlarda affallayan Siri'nin daha zeki olması bekleniyor. Cihazınızda yaptığınız herşeyi daha hızlı yapmayı planlıyor. Örneğin, Safari'de belirli bir yere veya konuyla ilgiliysen Siri, Posta, Mesajlar ve diğer uygulamalarda alakalı kelimeler önerecektir.

Kamera

Kamera yazılımının geliştirilmiş görüntü kalitesi de dahil olmak üzere birçok iyileştirmesi var. Portre Modunun daha da iyi olması bekleniyor. Ki kullananlar bilir gerçekten etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor. Geliştiriciler için yeni bir Derinlik API'sı piyasaya sürülüyor; bu da, iPhone 7 Plus'ın kamerasını, uygulamalarına daha fazla derinlik bilgisi eklemek için ekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Apple ayrıca, iPhone 7 veya 7 Plus fotoğraflarınızın dosya boyutunu küçülten Yüksek Verimli Görüntü Dosya Biçimi (HEIF) adlı yeni bir teknolojiye de yer verildi.



Ekran ve Bildirimleri Kilitle

Kilit Ekranı ve Bildirimler artık tek bir ekranda birleştirildi.

Haritalar

Havalimanları ve alışveriş merkezlerinin haritaları da iyileştirilmiş. Hızınız ve şerit navigasyonu hakkında da uygulama daha fazla bilgi sahibi olacak. iOS 11'de sürüş esnasında kullanıcılar daha iyi bir deneyim yaşayacaktır.

Apple Müzik

Yeni genel profiller sayesinde arkadaşlarınızın Apple Müzik'te ne dinlediğini görebilirsiniz. Ayrıca geliştiriciler, kitaplığını Nike + Run Club ve Shazam gibi diğer uygulamalara tanıtmak için yeni bir Apple Music API'sına erişecek.

AirPlay 2

Yeni AirPlay protokolü, çok odalı destek de dahil olmak üzere hoparlörler için birçok yeni özellik getiriyor ve geliştiriciler için bir AirPlay 2 ses DPI var.

Peki siz iOS 11 için ne düşünüyorsunuz?