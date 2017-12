iOS 11 tanıtılmasına sadece 4 ay kaldı. Bununla birlikte Apple kullanıcıları yeni güncellemenin detaylarını merak ediyor.

Sadece tanıtılmasına sadece 4 ay kaldı. Apple'ın aldığı bazı patentler iOS 11'in en net özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. iOS 11'in özellikleri hakkında ipuçları ortaya çıkıyor. Eylül ayından beri halka olarak bir şekilde iOS 10 kullanılıyor. iOS 10 ile birçok yenilik getiren Apple şimdi de iOS 11 için kolları sıvadı. Yeni güncellemeyle gelmesi muhtemel olan iOS 11'in iPad 4, iPhone 5 ve iPhone 5C'ye destek vermemesi bekleniyor. Elbette bu kesin birşey değil. Apple destek verebilir, vermeyebilir de. Ancak tahminimce iOS 11 güncellemesini almaması güçlü bir ihtimal.

iOS 11'in güncelleme alması beklenen cihazlar:

-iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Pro 9,7 inç, iPad Pro 12,9-inç,iPad Mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

-iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch (altıncı nesil)

-Tanıtılması muhtemel olan iPhone 7s, iPhone 7s Plus, iPhone 8 (X), Yeni iPad Pro

Peki iOS 11 ne zaman yayınlanacak?

5 - 9 Haziran'da düzenlenecek olan WWDC 2017'nin lk günü 5 Haziran'da tanıtılacak. Bununla birlikte ilk betası geliştiriciler için yayınlanacak olan birkaç hafta sonra ise halka açık betaları yayımlanacak.