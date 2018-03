Apple halka açık sürümü olan iOS 11.3 Public Beta 1 güncellemesini halka arz etti...

Apple, yenilikler ile gelen iOS 11.3 Beta 1'in arkasından herkesin yükleyebileceği iOS 11.3 Public Beta 1 sürümünü bugün yayınladı. Bu haberimizde sizlere iOS 11.3 Public Beta 1 ile gelen yenilikleri nasıl yükleyeceğinizi anlatacağız.

Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulamasına eklendi.

ARKit 1.5 SDK geliştiricilere sunuldu.

Yeni Animoji'ler iPhone X'a eklendi. (Ejderha, ayı, aslan ve iskelet)

iMessage'a Business Chat ve iCloud üzerinden iMessage özelliği eklendi.

Gizlilik simgesi ve açılış ekranı yenilendi.

Apple Music'e videolar eklendi.

HomeKit artık daha güvenli hale geldi.

AirPlay 2 desteği geldi.

USB aksesuarlarının güvenliği arttırıldı.

iBooks'un adı Books olarak değiştirildi.

iPhone X'da animasyonlar hızlandırıldı.

iOS 11.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'den tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.3 Public Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.



iOS 11.3 Public Beta 1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.