Apple geliştiriciler için iOS 11.3 Beta 1 güncellemesini yayınladı...

Apple dün akşam iOS 11.3 ile gelmesi beklenen yenilikleri paylaştı. Teknoloji devi bu duyurudan sonra iOS 11.3 Beta 1 güncellemesiyle karşımıza çıktı.

Sonunda yeniliklerin sunulduğu güncelleme olan iOS 11.3 Beta 1 ile yavaşlayan iPhone cihazlar sonunda eski hızlarına kavuşacak.

Bir süreliğine geliştiriciler için yayınlanan iOS 11.3 Beta 1 güncellemesi 1 veya 1.5 ay beta aşamasında olacak ve Mart ayında herkese sunulacak.

iOS 11.3 Beta 1 ile gelen yenilikler

Güncelleme ile Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulamasına eklendi.

ARKit 1.5 SDK geliştiricilere sunuldu.

Yeni Animoji'ler iPhone X'a eklendi. (Ejderha, ayı, aslan ve iskelet)

iMessage'a Business Chat ve iCloud üzerinden iMessage özelliği eklendi.

Gizlilik simgesi ve açılış ekranı yenilendi.

Apple Music'e videolar eklendi.

HomeKit artık daha güvenli hale geldi.

AirPlay 2 desteği geldi.

USB aksesuarlarının güvenliği arttırıldı.

iBooks'un adı Books olarak değiştirildi.

iPhone X'da animasyonlar hızlandırıldı.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.3 Beta 1'i yükleyebilirsiniz.

iOS 11.3 Beta 1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.