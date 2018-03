Apple, geliştiriciler için iOS 11.3 Beta 2 güncellemesini yayınladı. iOS 11.3 Beta 2 ile batarya durmunuzu Ayarlar'dan görebilirsiniz...

Apple geçtiğimiz hafta geliştiriciler için iOS 11.3 Beta 1 güncellemesini yayınladı. Büyük yenilikler sunan bu sürümden sonra bugünde iOS 11.3 Beta 2 güncellemesini yayınladı.

iOS 11.3 Beta 2 ile sistem performansında iyileştirmeler yapılmanın yanında, iPhone'un batarya sağlığını görüntülemeniz için Ayarlar bölümüne bir seçenek ekleniyor.

Şimdilik Beta aşamasında olan bu bölüm, batarya sağlığınız hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.3 Beta 2'yi yükleyebilirsiniz.

iOS 11.3 ile gelecek olan yenilikler

iOS 11.3 güncellemesi ile yeni arttırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunulacak. ARKit 1.5 olarak geçecen SDK sayesinde geliştiriciler AR'ın bütün nimetlerinde yararlanabilecek.

Güncelleme ile gelecek bir diğer yenilik iPhone X sahiplerini ilgilendiriyor. iPhone X ile gelen Animoji özelliğine; ejderha, ayı, iskelet ve aslan seçenekleri ekleniyor.

Güncelleme ile iMessage'a da yeni özellikl geliyor. İşletmeler için iMessage olarak duyurulan özellik sayesinde, işletmeler müşterileri ile iMessage üzerinden iletişme geçebilecek.

Performans ve verimlilik seçeneği sisteme eklenecek. Artık kullanıcılar iOS 11.3 ile iPhone'larını bu iki moddan birini seçerek kullanabilecek.

Bu seçencek şimdilik sadece iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerinde aktif olacak.

Sağlık uygulamasına ise kayıtlar özelliği geliyor. Örneğin; destekleyen hastahanelerdeki verilerinize Sağlık uygulamasından erişebileceksiniz.



iOS 11.3 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.