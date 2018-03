Apple bütün kullanıcılar için iOS 11.2.5 güncellemesini yayınladı...

Uzun bir süredir Beta testlerine devam eden Apple bugün herkes için iOS 11.2.5 güncellemesini yayınladı. Akıllı hoparlör HomePod'u kullanmak için gerekli olan iOS 11.2.5 sürümü sayesinde sistemdeki sorunlar giderilecek.

iOS 11.2.5 ile gelen yenilikler

HomePod desteği

Ayarlayın ve Apple kimliği, Apple Music, Siri ve Wi-Fi ayarları otomatik olarak HomePod’a aktarılsın.

Siri Haberleri

Siri artık haberleri okuyabiliyor, "Hey Siri, haberleri oku" demeniz yeterli. Spor, İş Dünyası veya Müzik gibi belirli haber kategorilerini okumasını de isteyebilirsiniz.

Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler

Telefon uygulamasının arama listesinde eksik bilgi göstermesine neden olabilen bir hatayı ele alır

iPhone X kilidi Face ID ile açılırken bazı Exchange hesaplarından gelen Mail bildirimlerinin Kilitli Ekranda kaybolmasına neden olan bir hatayı giderir

Mesajlar sohbetlerinin geçici olarak düzensiz listelenmesine neden olabilen bir hatayı ele alır

CarPlay’de Şu An Çalınan denetimlerinin birden fazla parça değişiminden sonra yanıt vermemesi hatasını giderir

VoiceOver’a çalma/oynatma hedeflerini ve AirPod pil seviyesini seslendirme özelliğini ekler.

iOS 11.2.5'i Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2.5 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.