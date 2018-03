Apple geliştiriciler için iOS 11.2.5 Beta 7 güncellemesini yayınladı...

Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 11.2.5 Beta 6 ile karmıza çıkmıştı. Şimdi ise sürpriz bir şekilde iOS 11.2.5 Beta 7 güncellemesini indirime sundu.

Normalde Salı gündenden Salı günene kadar Beta güncellemesi sunan Cupertinolu şirket Beta 7'yi hızlı bir şekilde yayınlamasının nedeni olarak sistemde yaşanan kritik güvenlik açığı sorununu gösteriyor.

iOS 11.2.5 Beta 7 ile artık alıştığınız gibi hiçbir yenilik sunulmuyor. Sistem performansında artış ve hata düzeltmeleri içeren bu güncelleme, Ocak ayı sonunda tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

2017'nin Haziran ayındaki WWDC 17'de söz verilen yenilikler 2018'e girmemize rağmen hala sunulmadı. AirPlay 2 ve iCloud üzerinden iMessage gibi yenilikleri bakalım Apple ne zaman sunacak?

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2.5 Beta 7 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.