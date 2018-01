Apple, geliştiriciler için iOS 11.2.5 Beta 3 güncellemesini indirime sundu...

Apple, iOS 11.2 güncellemesinde yaşanan küçük sorunları gidermek için Ocak ayının sonunda doğru karşımıza iOS 11.2.5 güncellemesiyle çıkacak. Curpertinnolu dev iOS 11.2.5 öncesinde geliştiricilere iOS 11.2.5 Beta 3 sürümünü bugün indirime sundu.

iOS 11.2.5 Beta 3 güncellemesiyle malesef yeni bir özellik sisteme eklenmiyor. Apple ayrıca WWDC 17'de söz verdiği üzere iCloud üzerinden iMessage özelliğini iOS 11.2.5 ile değil iOS 11.3 ile sunması bekleniyor.

iOS 11.2.5 Beta 3 güncellemesini eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2.5 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.