Apple, bugün kullanıcılarına sürpriz bir şekilde iOS 11.2.2 güncellemesini yayınladı...

Teknoloji devi Apple bugün sürpriz bir şekilde iOS 11.2.2 güncellemesiyle karşımıza çıktı. Neredeyse 75 MB büyüklüğündeki iOS 11.2.2 güncellemesi boyutunda olan ufak çaplı bir güncelleme oldu.

iOS 11.2.2 güncellemesi ile sistemde yaşanan kçük sorunların ve güvenlik açıklarının giderilmesi bekleniyor. Apple'ın yüklenmesini tavsiye ettiği iOS 11.2.2 güncellemesini;Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2.2 güncellemesini alan cihazlar; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.