Apple'ın yayınladığı iOS 11.2 güncellemesiyle bazı emojiler değişti. İşte değişen emojiler..

.Apple'ın, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 11.2 güncellemesi ile bazı emojilerin şekillerini değiştirdiği ortaya çıktı. iOS 11'deki sorunların tamamını çözen iOS 11.2 güncellemesi ile bazı emojiler artık gerçekte temsil ettiği şeylere daha benzer bir görünüme kavuşuyor.

Karınca: büyük gözlü ve sönük bir gövdeli keskin bir versiyonla değiştirildi.

Lady Beetle: daha keskin görünüyor.

Tumbler Glass: eski tasarıma geri döndü

Çatal ve Bıçak: daha şık bir şekile kavuştu

Kaşık: gümüş kaşık görünümüne kavuştu

Avrupa-Afrika Gösteren Dünya, Amerika ve Dünyayı Gösteren Dünya ve Asya-Avustralya'yı gösteren dünya: deniz ve toprak arasında daha fazla kontrast var

Hastane: daha gerçekçi görünüyor

Flaşlı Kamera ve Kamera: daha geniş bir mercek ve optik vizör ile farklı bir kamera modeline kavuştu

Gelen Kutusu Kaseti ve Giden kutusu Kaseti: artık bu emojiler daha büyük, belgeleri yaklaşık iki kat genişliğinde

Hançer: daha güzel görünüme kavuştu

Çapraz Kılıçlar: daha hoş görünüyor



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