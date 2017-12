Apple, iOS 11.2 güncellemesi için çalışmalara başladı. Cupertinolu dev şimdi de iOS 11.2 Beta 5 güncellemesi ile karşımızda...

iOS 11'de yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Apple, en son olarak iOS 11.1.2 ile karşımıza çıkmıştı. iPhone X'un düşük sıcaklıkta ekranının çalışmamasına neden olan sorunu çözen Apple, yeniliklerini iOS 11.2'ye saklıyor. Cupertinolu dev bu süreçte şimdi de iOS 11.2 Beta 5 güncellemesi ile karşımıza çıktı.

Yaklaşık 35 MB büyüklüğündeki iOS 11.2 beta 5 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunlar düzeltiliyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.

iOS 11.2 güncellemesi ile hızlı kablosuz şarj özelliği gelecek, iPhone 8 ve iPhone X'e özel olan duvar kağıtları diğer iPhone modellerinde de kullanılabilecek, hesap makinesindeki sorun düzeltilecek, Apple Pay Cash özelliği eklenecek, geliştiriciler için uygulama içi satın alma seçeneklerinde indirimler uygulayabilme imkanı eklenecek, emojilerde bazı düzeltmeler yapılacak ve AirPlay 2 kullanıma sunulacak.

Aralık ayı içerisinde final sürümünün çıkması beklenen iOS 11.2 ile Haziran ayında vadedilen iCloud üzerinden iMessage özelliği maalesef hala gelmeyecek.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.2 Beta 5 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.2 Beta 5 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 Beta 5 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.