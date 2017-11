Apple, geliştiricilere özel iOS 11.2 Beta güncellemesini kullanıma sundu. iOS 11.2 Beta 3 ile gelen yenilikler haberimizde...

Apple, iOS 11'in hatalarını gidermek için çalışmalara devam ediyor. Cupertinolu dev şimdi de geliştiricilere iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini indirime sundu.

iOS 11.2 Beta 3 ile denetim merkezinden Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatmaya çalıştığınızda bağlantının kesildiğini gösteren bir uyarı veriliyor.. iPhone X'e özel olan yeni denetim merkezi göstergesi sisteme ekleniyor.

iOS 11.2 Beta 3 güncellesi ile AirPlay ve iMessage üzerinden Apple Pay ile para gönderme özelliği sunulmaya devam etmektedir. Güncelleme sayesinde HomePod için SiriKit de sisteme dahil edildi.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.



Siz iOS 11.2 Beta 3 güncellemesini aldınız mı?