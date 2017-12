Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı iOS 11.1 Beta 3 güncellemesi ile sistemdeki sorunlar giderildi...

Apple, iOS 11'in sorunlarını çözmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iOS 11.1 Beta 2 ile karşımıza çıkan Cupertinolu firma, bugün iOS 11.1 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Geliştiriciler için sunulan iOS 11.1 Beta 3 güncellemesi ile sistemdeki çoğu sorunun çözüldüğü söyleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Beta 3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 11.1 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.