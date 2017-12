Apple sorunların çözüldüğü iOS 11.0.3 güncellemesini bugün bizlere sundu...

Apple tarihin en sorunlu sürümü oln iOS 11 için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iOS 11.0.2 güncellemesini yayınlayan fakat sorunları çözemeyen Cupertinolu dev bugün iOS 11.0.3 güncellemesin OTA üzerinden indirime sundu.

iOS 11.0.3 güncellemesi neler getiriyor?

Yaklaşık olarak 280 MB büyüklüğündeki bu güncelleme; iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerindeki ses ve dokunma ile ilgili geri bildirimin çalışmama sorunu düzeltiyor. Güncelleme ile ayrıca serviste özgün Apple parçalarının takılmadığı bazı iPhone 6s ekranlarında, ekrana dokunulduğunda aygıtın tepki vermediği bir sorun çözülüyor.

iOS 11.0.3 güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 11.0.3 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.