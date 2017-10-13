iOS 11'in kullanım oranları sonunda yükselmeye başladı. Apple'ın üst üste yayınladığı güncellemeler iOS 11'e olan güveni tazelemiş görünüyor...

Apple iOS 11 ile neredeyse 1 aydır uğraşıyor. Üst Üste gelen iOS 11.0.v sürümlü güncellemeler sistemdeki hataların büyük bir kısmını düzeltti. Fakat iSO 11 iin stabil bir durum diyemeyiz. iPhone X'in satışa sunulması ile yayınlanmasını beklediğimiz iOS 11.1 güncellemesi ile bütün sorunların düzelmesi bekleniyor.

iOS 11 sorunları o kadar gündeme geldiki, bilinçli bilinçsiz kullanıcılar bu güncellemeden uzak durdu. bu durumu iOS 11'in kullanım oranları net olarak açıklıyor. Fakat iOS 11 şeytanın bacağını kırmış görünüyor.

Son açıklanan rakamlara göre; iOS 11 %47'lik bir kullanım oranını yaklamış durumda. Hatta iOS 11'in yükselişi iOS 10'un kullanım oranlarında %46'ya gerilemesine neden oldu.

iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek olan yeni emojiler, iPhone sahiplerini daha da cezbedeceği için; yıl sonuna doğru bu kullanım oranının %70 seviyelerinde olmasını bekliyoruz

. Bakalım Apple, iOS 11 ile yaptığı hatalardan ders alıp, 2018'de sorunsuz iOS 12 sürümü ile karşımıza çıkabilecek mi?