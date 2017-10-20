iOS 11 yükseliş yapmaya başladı. iOS 11 kullanım oranları açıklandı..

iOS 11 sorunlar ile dolu bir güncelleme olduğu için iOS 10 sahipleri güncellemeyi yüklememek için çok direndi. Zaten bu durumu kullanım oranları da açıkça bizlere gösterdi. Fakat Apple 1 ay içinde yayınladığı güncelleme ile sorunların büyük oranda çözmeyi başardı.

Sorunların giderildiğini gören iPhone ve iPad sahipleri iOS 11'i cihazlarına yüklemeye başladı. Son açıklanan rakamlara göre iOS 11'in kullanım oranı %55 seviyesine yükselmiş durumdadır. iOS 11'in rakibi Android Oreo'nun ise %2 seviyesinde kullanım oranlarına sahip olduğunu belirtelim.

iOS 11'in yükselişi ile iOS 10 %39 seviyesine diğer iOS sürümleri ise %6 seviyesine geriledi. Sene sonuna doğru iOS 11'in %80'lerde kullanım oranına sahio olmasını bekliyoruz. Özellikle iOS 11.1 güncellemesinin yayınlanması ile bu yükseliş çok kısa sürede gerçekleşecek.



Siz iOS 11 güncellemesi aldınız mı?