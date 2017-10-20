iOS 11 Kullanım Oranları!

iOS 11 yükseliş yapmaya başladı. iOS 11 kullanım oranları açıklandı..

20 Ekim 2017 14:10 Mobil

iOS 11 sorunlar ile dolu bir güncelleme olduğu için iOS 10 sahipleri güncellemeyi yüklememek için çok direndi. Zaten bu durumu kullanım oranları da açıkça bizlere gösterdi. Fakat Apple 1 ay içinde yayınladığı güncelleme ile sorunların büyük oranda çözmeyi başardı.

Sorunların giderildiğini gören iPhone ve iPad sahipleri iOS 11'i cihazlarına yüklemeye başladı. Son açıklanan rakamlara göre iOS 11'in kullanım oranı %55 seviyesine yükselmiş durumdadır. iOS 11'in rakibi Android Oreo'nun ise %2 seviyesinde kullanım oranlarına sahip olduğunu belirtelim.

iOS 11'in yükselişi ile iOS 10 %39 seviyesine diğer iOS sürümleri ise %6 seviyesine geriledi. Sene sonuna doğru iOS 11'in %80'lerde kullanım oranına sahio olmasını bekliyoruz. Özellikle iOS 11.1 güncellemesinin yayınlanması ile bu yükseliş çok kısa sürede gerçekleşecek.

Siz iOS 11 güncellemesi aldınız mı?

dilay-okay
Dilay Okay
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