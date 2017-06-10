Apple'ın beklenen yeni iOS sürümü olan iOS 11'in yeni iPhone'larda nasıl görüneceği merak konusu oldu. Peki iOS 11 nasıl görünecek?

iDrop News, iOS 11 yüklü olan yeni iPhone modelininin yeni görüntülerini yayınladı. iDrop News tarafından yayınlanan bir rapor bize yakınlarda duyurulan Apple iOS 11'i çalıştıran iPhone X'e ilk bakışı verdi. Yeni renderler oldukça heyecan verici. IDrop News'daki, "bu sonbaharda piyasaya çıkacak gerçek cihaz ve işletim sistemiyle hemen hemen aynı" olduğunu iddia ediyor.

Apple telefonun başlangıcına kadar hiçbir şey doğrudan doğrulanamasa da, telefon iOS 11'i tamamlayacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Bu hafta başlarında, Foxconn'daki kaynaklardan alınan bir Reddit bazı ilginç açıklamalarda bulundu. iDrop News'in daha önceki cam görünümünü daha fazla camla en doğru olarak teyit ettiğini doğruladı.

iDrop News'in sunduğu tasarımlar iPhone X'i çerçevesiz tasarım ve çeşitli snesörleri barındıran sadece siyah çubukla gösteriyor. Telefonda neredeyse hiç çerçeve yok ve kenarlar kasayla birleşiyor. iPhone X'deki TouchID'in de OLED ekranında birleştiğini ve raporun "ön yüz camına yerleştirilmiş Dokunmatik ID teknolojisine sahip olacağını" iddia ediyor.

TouchID'li bir tasarım camın içine yerleştirildi ancak başarı oranı oldukça düşük olduğu için terk gerçekleşmedi. Bugüne kadar yayınlanan sızıntılar ve rapordan yola çıkarsak bir sonraki iPhone modelinin iPhone X yada iPhone 8 adına sahip olacağı düşünülüyor. Ön kamera ve mikrofon için ayrılan bölüm hariç tamamen ekran olacağı düşünülüyor olup OLED bir ekrana sahip olduğu neredeyse kesinleşti.

iPhone 8 modelinin 5.8 inçlik bir ekranla gelmesi beklentiler arasında olup kesintisiz ve nereseyse görünmez bir biyometrik deneyim sunacağını iddia ediyor. iOS 11 yeni iPhone'da nasıl görüneceği hakkında genel fikir sahibi olmamızı sağlayacak fotoğraflar aşağıda yer alıyor.