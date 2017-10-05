Apple, iOS 11 ve iOS 10.3.3 sürümlerinin imzalarını kapattı. Bundan sonra iOS 11.0.2'den daha önceki sürüme geçemiyorsunuz...

Apple problemler ile dolu olan iOS 11 güncellemesini düzeltmek için iOS 11.0.1 ve iOS 11.0.2 güncellemelerini yayınladı. Şirket ne yaptıysa iOS 11'i bir türlü toparlayamadı ve şimdi de kötü bir haberle karşımıza çıktı. Bildiğiniz üzere iOS işletim sisteminde imza sistemi bulunuyor.

Apple imzaladığı iOS sürümleri arasında iTunes yardımıyla geçiş sağlıyor. Fakat Apple, iOS 11 ve iOS 10.3.3 sürümlerini bugün itibarıyla imzalamaya son verdi.

iOS 11 yüklediyseniz artık geri dönüş yapma şansınız yok. Üstelik iOS 11.0.2 kuruluysa bırakın iOS 10.3.3'ü iOS 11'e bile geri dönemiyorsunuz. Apple Kasım, ayında satışa sunacağı iPhone X ile sorunları tamamen ortadan kaldıracak iOS 11.1 güncellemesini yayınlayacak.

iOS 11.1'in Kasım'dan önce gelme ihtimali henüz bulunmuyor. Ama eğer isterseniz iOS 11.1 Public Beta sürümünü yükleyebilir ve sorunlardan kurtulabilirsiniz.



Siz iOS 11 sürümüyle sorun yaşıyor musunuz?