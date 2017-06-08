iOS 11 kullanıcıları artık WiFi şifresi ezberlemek zorunda kalmayacaklar. Peki nasıl olacak?

Wi-Fi paylaşımı onaylanan ziyaretçilere şifrenizi göndermenize olanak sağlayacak. iOS 11 ile birlikte gelen yeni özellik çerçevesinde artık arkadaşlarınızdan Wi-Fi şifresi istemek zorunda kalmayacaksınız. Apple, hızlı bir şekilde şifre paylaşımına imkan veren yeni özelliği aktif etmeye hazırlanıyor. Teknolojik kolaylıkların hepsiyle modern yaşam mutlaka kolaylık sunan harika bir olaydır. Bir arkadaşınızın evine gidip, modem altındaki bir WiFi şifresini çıkarmaya çalışarak vakit harcadığınız zaman Wi-Fi şifresi bir eziyete dönüşüyor.

Şans eseri Apple, iOS 11 ile yaşanan bu yıkıcı birinci dünya sorununa karşı koymanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. 9to5 Mac'e göre, yeni bir Kablosuz paylaşım özelliği, bir ziyaretçi bir ağa katılmak, kendi WiFi'lerini otomatik olarak paylaşmak istediğinde iOS 11 kullanıcılarını uyaracak.

Ana bilgisayar, taleplerini onaylarsa onlarla birlikte şifre oluşturmaya izin verir. Bu, Apple'ın en yeni işletim sistemi için dışa vurulan ilk yeni özellik değildir. Diğer sızıntılar ve söylentiler, gelecek OS'nin genişletilmiş NFC özelliklerini ve kullanışlı başka özellikler de sunacağını söylüyorç Yeni yazılım için tam bir çıkış tarihi belirlenmemiş iOS 11 şu sonbaharda iPod'lara ve iPad'lere gelecek.

Peki siz yeni özellik için ne düşünüyorsunuz?