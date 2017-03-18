Haziran'da tanıtılması beklenen iOS 11 ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Peki bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Kimine kötü, kimine iyi bir özellik gibi gelebilir. Apple'ın Haziran'da tanıtacağı iOs 11 ile ilgili haberler gelmeye devame diyor. Bununla birlikte özellikleriyle ilgili bilgilere sık sık ulaştığımız iOS 11 hakkındaki yeni bir söylenti bazı kullanıcıları endişelendirdi. Apple'ın 5 Haziran'daki WWDC 2017 etklinliğine tanıtacağı iOS 1 ile ilgili hangi yeniliklerin yer alacağını hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz. Ancak ortaya çıkan bazı raporlara göre Apple'ın daha önce almış olduğu bazı patentleri ortaya koyuyor. Bu da iOS 11 ile ilgili bazı ipuçları verdi.

iMessage'da ekran görüntüsü uyarısı alınabildiği öne sürüldü. Bir çok Apple kullanıcısı iMessage'ı kullanıyor. Bazen kişinin hoşuna giden bir mesajın ekran görüntüsü alınırken bazen de bu durum kötü bir amaçla kullanılabiliyor. Snapchat'in taklitleri gittikçe artıyor diyebiliriz. Çünkü bu özellik Snapchat'e has bir özellikti. Şimdi de bu özelliği iMessage'a gelebilir. Böylesi bir yeniliğin söylentisi dahi şimdiden bazı kullanıcı korkutmuş olacak ki Twitter bu söylenti ile adeta çalkalandı.

İddiaya göre iMessage yazışmaları esnasında ekran görüntüsü alındığı zaman karşı tarafa bildirim gidecek. Böylesi bir özelliğin iOS'a gelmesi halinda Samsung'a geçmeyi düşünen bir kısım bile var. Aslına bakarsanız bu özelliğin gelmesi çok doğal birşey. Çünkü iki kişi arasında geçen özel bir görüşmenin başka bir tarafa bildirilmesi üzerine ekran görüntüsü almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Belki de şu açıdan kötü olabilir. Bazı kullanıcılar aralarında yapmış olduğu espirili konuşmayı yada başka bir yazışmayı mesajların silinmesi ihtimali üzerine saklamayı tercih ediyor olabilir.

Peki sizce Apple böyle birşey yapar mı?