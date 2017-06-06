iOS 11 için duvar kağıdı

Dün akşam saatlerinde resmen tanıtılan iOS 11 işletim sisteminin ilk beta sürümü geliştiriciler için sunuldu.

06 Haziran 2017 20:13 Mobil

Beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni özellikler de keşfedilmiş oldu.

Birçok yeni özellik ile birlikte gelen iOS 11'in en önemli özelliği ise yenilenmiş bir kontrol merkezine sahip oluyor olmasıdır. Gelişmiş Siri'nin yanısıra yeni bir dosya yöneticisi uygulamasıyla devrim niteliğinde bir güncelleme yerine evrim gibi görünüyor.

Yeni işletim sisteminin duvar kağıtları da merak edildi. Bununla birlikte iOS Beta 10.3.3 ile birlikte gelen önceki üç yeni duvar kağıdını süsleyen aynı temaya uyum sağladığını görmemiz mümkün.

Dilerseniz iOS 11 beta duvar kağıtlarını aşağıdaki ve sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz.

İlgili haber: iOS 11'in tüm özellikleri ve nasıl kurulur?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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