Dün akşam saatlerinde resmen tanıtılan iOS 11 işletim sisteminin ilk beta sürümü geliştiriciler için sunuldu.

Beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni özellikler de keşfedilmiş oldu.



Birçok yeni özellik ile birlikte gelen iOS 11'in en önemli özelliği ise yenilenmiş bir kontrol merkezine sahip oluyor olmasıdır. Gelişmiş Siri'nin yanısıra yeni bir dosya yöneticisi uygulamasıyla devrim niteliğinde bir güncelleme yerine evrim gibi görünüyor.

Yeni işletim sisteminin duvar kağıtları da merak edildi. Bununla birlikte iOS Beta 10.3.3 ile birlikte gelen önceki üç yeni duvar kağıdını süsleyen aynı temaya uyum sağladığını görmemiz mümkün.

Dilerseniz iOS 11 beta duvar kağıtlarını aşağıdaki ve sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz.