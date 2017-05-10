WWDC 2017 açılış daveti açıldığı için Apple iOS 11 başlatma tarihi teyit edildi. Peki iOS 11 ne zaman çıkıyor?

Apple, 5 Haziran'da WWDC açılış konuşmasına davet ederek, Cupertino takvimindeki en büyük olaylardan birinin zamanını ve yerini teyit etti.

Apple, geleneksel olarak, beş günlük konferansta, Tim Cook'un baş konuşan baş görevlileri ve bir dizi önemli üçüncü parti geliştiricinin açılış notuyla başlıyor ve bu yıl hiç de farklı olmayacak gibi görünüyor. Apple'ın yaygın olarak iOS ve macOS'un yeni sürümlerini çıkarmasının yanı sıra tvOS ve watchOS platformlarını artırması bekleniyor.

WWDC geleneksel olarak yazılım odaklı bir olay olsa da, Apple'in Siri destekli akıllı hoparlörünü duyuracağı artan bir beklenti de var. Bu yıl, grafiklerle ve cazip bir sloganla bazı şifreli ipuçları bırakmak yerine, Apple bu yılki WWDC bildirisiyle politik bir açıklama yapmayı seçti.

Apple geçtiğimiz ayalarda etkinliğin Haziran ayında düzenleneceği hakkında bilgi vermişti. Ancak kesin bir tarih verilmemişti. iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 ve macOS 10.13 güncellemeleri de bu konferansta gerçekleşecek.

WWDC 17 etkinliği 5 - 9 Haziran arasında Kaliforniya, San Jose’de gerçekleşecek olup Apple TV ve Apple.com üzerincan canlı olarak takip edilebilecek. Etkinlikte yazılımların yanında yeni cihazların da tanıtılması söz konusu. Bu yeni cihazlar arasında Siri'yi eve taşıyacak olan Siri AirPlay olarak düşünülen cihazda Amazon Echo gibi akıllı bir hoparlör yer alıyor.

Apple bu etkinlikte yazılım odaklı olduğu için iPhone 8'i tanıtmayacağını düşünüyoruz. Şuan için Haziran ayında bir iPhone 8'e imkansız gözüyle bakılıyor. Öyle ki şirketin Eylül ayında bile iPhone 8'i tanıtması beklenmiyor.

Peki sizin iOS 11'den beklentileriniz nedir?