Heyecanla beklenen iOS 11 için Jailbreak aracı bugün yayınlandı...

Binlerce kişinin heyecanla beklediği iOS 11 için Jailbreak aracı bugün sonunda yayınlandı. CoolStar isimli iOS geliştiricisi tarafından desteklenen Jailbreak aracı, iOS 11.0 ile iOS 11.1.2 sürümleri destekleyecek.

Bugün yayınlanan Jailbreak aracı. geçen senenin sonunda güvenlik araştırmacısı lan Beer tarafından ortaya çıkarılan açık kaynaklı ftp0 sistemini kullanıyor.

Aynı geçen sene piyasaya çıkan LiberiOS Jailbreak aracı gibi Electra da Cydia'yı desteklemiyor. Çünkü Saurik hala Cydia'yı iOS 11 için optimize edemedi.

iOS 11 Jailbreak aracı neler sunuyor?

Cydia, DPKG ve APT yüklü gelmiyor. Ama GNU CoreUtilities yüklü geliyor.

Dropbear, SCP ve bir SFTP sunucusu 22 ve 2222 numaralı bağlantı noktalarında çalışıyor.

Tweak'ler, bootstrap / Library / SBInject'e yüklenebiliyor.

Temalar, bootstrap / Library / Themes'e yüklenebiliyor.

PreferenceLoader, bootstrap / Library'yi kontrol edecek şekilde yapılandırıldı.

SpringBoard'ı çökerten Tweaks cihazın Güvenli Mod'da olmasına neden olacak.

Tüm dosyalar jtool veya ldid2 kullanılarak imzalanmalıdır.

Şimdilik Cydia, iOS 11 ile uyumlu olmadığı için iPhone'unuzu Jailbreak'lememenizi öneriyoruz.