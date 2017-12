Apple'ın en yeni mobil yazılım sürümü olan iOS 10.3 ve iOS 10.3.1 için halka açık bir jailbreak mevcut değildi ancak bekleyenler için müjdeli haber geldi.

iOS cihaz jailbreak yapanlar için heyecan verici haberler var. İOS görünümünü kişiselleştirmenin bir yolu olan jailbreak işlemi yapanlar için iOS 10.3.1 için yakın zamanda iPhone 7 dahil olmak üzere tüm 64 bit cihazlarla uyumlu olan sürümü olduğu ortaya çıktı.

iOS 10 için mevcut Yalu jailbreak'in arkasındaki bilgisayar korsanı Luca Todesco'nun cesur çabalarının yanı sıra, daha kurulmuş jailbreak ekipleri Pangu veya TaiG, Temmuz 2016'dan bu yana iOS'un geçerli ve imzalanabilir sürümleri için araçlar yayınlamadı. iPhone 7 için desteğin çok zayıf olduğu bilinen birşeydi. Çinli Pangu ekibi, çalışan iOS 10.3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Peki iOS 10.3.1 jailbreak ne zaman yayınlanacak?

iOS 9 için jailbreak yöntemi yayınlandıktan sonra ses seda çıkmadı. Pangu Team iOS 10'da geri adımda kaldı. iOS 10.2'den sonra jailbreak yönteminin yayınlanmamasıyla birlikte Çin'deki ekip harekete geçti. Bir konferansta Pangu'nun jailbreak çalışmalarının olduğu da beraberinde gün yüzüne çıktı.

Çin sosyal medyası tarafından paylaşılan görsele göre iOS 10.3.1 yüklü bir iPhone 7 cihazına jailbreak işlemi yapıldığı net bir şekilde görünüyor. Görseli paylaşan kişi ise PP Asistan uygulamasının geliştiriciyle çalışıldığını bununla birlikte Mayıs'ın başlarında iOS 10.3.1 için jailbreak yayınlanabileceği belirtildi.

iOS 10.3 ve 10.3.1 için jailbreak destekleyen cihazlar aşağıda sıralanmıştır;

-iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Pro

-iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone SE

-iPod Touch 6G

Peki siz jailbreak işlemi yapmayı hiç düşündünüz mü?