iOS 10.3 ile ortaya çıkan Safari'deki önemli bir açık kapanıyor. Bununla birlikte dün akşam iOS 10.3 yazılım güncellemesi yayınlandı.

Ocak ayından bu yana hem halka açık hem de geliştiriciler tarafından test edilen iOS 10.3'ün nihayetinde final süürmü yayınalndı. Birçok yenilikle gelen güncelleme yenilikleriyle ö plana çıktığı gibi güvenlik problemini de ortadan kaldırdı. Safari'de yer alan hatalar düzeltildi. Bununla birlikte Safari'deki pop-up sayesinde iOS kullanıcılarını para harcatmaya yönlendiren bu hata giderildi.

Mobil güvenlik şirketi Lookout tarafından açıklanan yöntemde dolandırıcıların pornografik materyali izleyen iOS kullanıcılarının hedef aldığını belirtmişti. Eğer kullanıcı bu durumdan nasıl kurtulacağını bilemiyorsa Safari tarayıcısında sonsuz bir pop-up döngüsü beraberinde başlıyor. Söz konusu dolandırıcılar iTunes hediye kartları şeklinde para çekmek kaydıyla pop-up'ları kullandılar. Bununla birlikte bir miktar para karşılığında tarayıcının normale döneceğini vaat ediyorlar. Safari'nin önbelleğinin temizlenmesiyle birlikte basit bir şekilde bu hatadan nasıl kurtulacaklarını bilmeyen kullanıcılar dolandırıcılara para kaptırabiliyordu.

Söz konusu dolandırıcılar, içerisinde güvenlik güçlerinin isminin yer aldığı alan adlarını satın alarak para ödemeleri konusunda kullanıcıları korkutmamaya çalıştılar. Pop-up dolandırıcılığı Apple'ın da gündemindeydi. iOS 10.3 ile artık bu dolandırıcılığın önüne geçildi. Apple, bunu pop-up çalışma şeklini değiştirerek gerçekleşti. Yani artık pop-up'lar artık Safari'yi kontrol altına alamıyor.

Peki siz Apple,cihazınızı iOS 10.3'e güncellediniz mi?